Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'tan avantajı aldı

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Yunanistan Kupası yarı finali ilk maçında PAOK, Panathinaikos'u ağırladı.
Fatih Terim'in öğrencileri deplasmandaki mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başararak rövanş öncesi avantaj ele geçirdi.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.
Bakasetas kırmızı kart gördü
Panathinaikos'tan Anastasios Bakasetas ile PAOK'tan Taison arasında yaşanan gerginlik sonrası 79. dakikada her iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Panathinaikos, 21 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında PAOK'u konuk edecek.
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