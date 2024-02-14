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Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'tan avantajı aldı

Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'tan avantajı aldı Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finali ilk maçında konuk olduğu PAOK'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.