Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'u penaltılarla eleyerek finale yükseldi Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası kupası yarı finalinde PAOK'a penaltılarla üstünlük kurdu ve final biletinin sahibi oldu.

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Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Panathinaikos, PAOK'u ağırladı.

Panathinaikos'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle normal süresiyi 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

105. dakikada Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK skoru 2-0 yaptı.

120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.

Fatih Terim'in öğrencileri finalde

Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos final biletini kaptı.

PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski forveti Mbwana Samatta ayağının kayması sebebiyle topu auta vurdu ve takımının elenmesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin ise maç kadrosunda yer almadı.

Baba Rahman korkuttu

Maçın 117. dakikasında Georgios Vagiannidis ile çarpışan PAOK'lu Baba Rahman başına aldığı darbe sonucu bilinçsiz şekilde yere düştü.

Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle tedavi altına alınan Baba Rahman için sağlık ekiplerinin durumu iyi işaretini yapmasının ardından boyunluk takılan futbolcu ambulans eşliğinde oyun alanının dışına alındı.

Bilinci açılan Rahman Baba hastaneye kaldırıldı.

Panathinaikos rakibini bekliyor

Panathinaikos'un finaldeki rakibi Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibi olacak.

Turun ilk maçında Aris, Panaitolikos'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.