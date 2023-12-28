Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesi Yunan basınında

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim resmen Panathinaikos’ta.
Önceki gece Yunanca ‘Kalimera (merhaba) Panathinaikos’ diye tweet atan tecrübeli teknik adam, dün İstanbul’dan kalkan özel uçakla Yunanistan’a giderken başkent Atina’da Panathinaikos kulübünün yetkilileri tarafından karşılandı.
Günün devamında sözleşme imzalayan Terim, daha sonra takımla ilk idmanına çıktı. Yunan basını, Fatih Terim'in gelişini manşetlerine taşıdı.
"Türk İmparator dümene geçti"
Te Nea: Panathinaikos’ta fırtınalı gelişme.
Sportime: Türkiye’den bomba haber.
Paraskhnio: Panathinaikos’un yeni teknik direktörü Fatih Terim.
Koutipandoras: Pana’da bomba! Jovanovic gitti, Terim geldi.
Gazzetta: 30 yıl Türk futbolunu etkilemiş hoca Panathinaikos’a kendi damgasını vurmaya geliyor.
SporFM: İmparator Fatih. 30 yıldır Galatasaray ve Milli Takım ile tarih yazıyor.
Filathlos: Panathinaikos için bu şampiyonluklar geliyor belirtisi.
Skai: Türkiye’nin efsanesi Fatih Terim ‘yeşil dümen’e geçti.
Lefimerida: Türk ‘imparator’ şampiyonluk hedefi ile geliyor.
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