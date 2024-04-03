Fatih Terim'in Panathinaikos'undan şampiyonluk yolunda kritik zafer

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Panathinaikos, AEK'i ağırladı.
Fatih Terim'in öğrencileri mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anastasios Bakasetas ve 34. dakikada Fotis Ioannidis atarken AEK'in tek sayısını 5. dakikada Domagoj Vida kaydetti.
Samet Akaydın ilk 11'de başladı
Panathinaikos'ta milli futbolcumuz Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 62 yapan Panathinaikos üçüncü sırada yer aldı.
Lider PAOK'un bir puan gerisindeki AEK ise 65 puanla ikinci sırada bulunuyor.
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