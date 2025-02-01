Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Ettifaq'a yenildi

Haber Merkezi
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 18. haftasında Al Ettifaq, Al Shabab'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Al Ettifaq'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11. dakikalarda Wijnaldum ile 43. dakikada Costa attı.
40. dakikada Al Shabab'ın tek sayısını kaydeden Hamdallah, 75. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
29 PUANDA KALDI
Bu sonuçla 22 puana yükselen Al Ettifaqi ligdeki bir sonraki maçında Al Akhdod deplasmanına gidecek.
29 puanda kalan Fatih Terim'in takımı Al Shabab ise Al Khaleej'i konuk edecek.
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