Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Orouba'ya 6 attı!

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile Adnan Hamad'ın çalıştırdığı Al Orouba karşı karşıya geldi.

Al Shabab, konuk ettiği rakibini 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AL SHABAB, FARKLI KAZANDI

Al Shabab, 16. dakikada Abderazak Hamdallah ve 34. dakikada Cristian Guanca'nın attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda hız kesmeyen Al Shabab, 52. dakikada Giacomo Bonaventura, 59. dakikada penaltıdan Abderazak Hamdallah, 69. dakikada Wesley Hoedt'in ve 82. dakikada Abderazak Hamdallah'ın penaltı golleriyle maçı 6-0 kazandı.

AL SHABAB, PUANINI 43 YAPTI

Bu sonucun ardından Al Shabab, ligdeki puanını 43'e yükseltti. Al Orouba, 26 puanda kaldı.

Ligin bir sondaki haftasında Al Shabab, Al Wahda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Al Orouba, Al Akhdoud'u konuk edecek.

"FUTBOL AKLIMI EMEKLİ ETMEYE NİYETİM YOK"

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı: