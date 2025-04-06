Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 yendi

AA

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında, Cidde kentinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda, Al Shabab ile Al Wahda karşı karşıya geldi.

DEPLASMANDA KAZANDILAR

Karşılaşmanın ilk yarısını Al Shabab, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Al Wehda, 61. dakikada Craig Goodwin'in golüyle skoru 1-1 yaptı.

Fatih Terim'in takımı, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara'nın attığı gollerle mücadeleyi deplasmanda 3-1 kazandı.

TERİM'İN TAKIMI 6. SIRADA

Bu sonuçla Al Shabab puanını 46 yaptı ve 6. sırada haftayı kapattı.

Al Wehda ise 20 puanla 17. basamakta, düşme hattında kaldı.