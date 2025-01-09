Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın sportif direktörü belli oldu

Haber Merkezi
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ta sportif direktörlük görevine Pavel Nedved'in getirildiği resmen açıklandı.
Fatih Terim, yeni takımına imza atmadan önce Pavel Nedved'le beraber çalışacaklarını açıklamıştı.
JUVENTUS'TA GÖREV YAPTI
Nedved, futbolculuk kariyeri sonrası efsanesi olduğu Juventus'ta idari görevler almıştı.
2010-15 yılları arasında İtalyan devinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Çek futbol adamı 2015-22 yılları arasında da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.
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