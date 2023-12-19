Federasyon açıkladı! VAR kayıtları açıklanacak Futbol kamuoyunun üzerinde uzun süredir tartıştığı 'VAR kayıtlarının açıklanması' konusu İspanya'da yeni bir karara bağlandı. La Liga yönetimi devrim niteliğinde bir karar alarak yeni yılla birlikte VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu.

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İspanya futbolunda devrim niteliğinde bir karar, yılbaşından itibaren devreye girecek...

İspanya Futbol Federasyonu, yeni yıldan itibaren La Liga'da oynanacak maçların ardından VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı.

RFEF ve La Liga, hakemler ile VAR arasındaki konuşmaları yayınlama konusunda anlaştılar. Proje, hem Süper Kupa'da hem de La Liga'da 20. hafta itibariyle 10 Ocak 2024'te başlayacak.

Maçların tamamlanacağı gün açıklanacak

RFEF ve La Liga'dan gelen devrim niteliğinde kararın ardından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu girişim, profesyonel futbolda ve müsabakalarda hakemliğin daha şeffaf olmasını sağlamak amacıyla RFEF ve CTA'nın LaLiga ile işbirliği ve ortak çalışmasına ilişkin yeni bir döneme işaret ediyor." denildi.

Devam eden açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu kapsamda hem görüntülerin hem de hakem ve VAR odası arasında geçen konuşmaların maçların tamamlandığı gün (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) bir kez yayınlanmasıyla tamamlanacak. Böylece hakem kararlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olunacak ve müsabakalar daha şeffaf bir hale getirilecek.

İtalya'da da gelecek sezon açıklanacak

Temmuz ayında İtalya Serie A'da da VAR kayıtlarının önümüzdeki sezondan itibaren açıklanacağı duyurulmuştu. İtalya Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarının açıklanması için DAZN ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı ve projenin gelecek sezon ile birlikte hayata geçirileceğini duyurdu.

Türkiye'de VAR kayıtları açıklanmıyor

Türkiye'de de Süper Lig için daha önce bir çok kez VAR kayıtlarının açıklanması konusu gündeme getirilmiş ancak federasyon tarafından kesin bir dille bu istek reddedilmişti.

2 istisna var

Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda yalnızca geçtiğimiz sezon bir ilke imza atarak Süper Lig’in 16. haftasında oynanan ve büyük tartışmalara neden olan 2 maçın VAR kayıtlarını açıklamıştı.

TFF, Gaziantep-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hataları tespit edildiği duyurulmuş ve VAR kayıtları açıklanmıştı.

MHK ise Sivasspor-Galatasaray maçına 'ofsaytımsı' söylemiyle damga vuran VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurmuştu.