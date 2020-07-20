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- Federasyon Kupası'nda finalin adı Arsenal-Chelsea
Federasyon Kupası'nda finalin adı Arsenal-Chelsea
Manchester United'ı 3-1'lik skorla geçen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası finalinde Arsenal'ın rakibi oldu.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 10:35
İngiltere Federasyon Kupası yarı final mücadelesinde Manchester United ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Chelsea, finale yükselen taraf oldu.
FİNAL MAÇI 1 AĞUSTOS'TA
Arsenal ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği final maçı 1 Ağustos Cumartesi günü Wembley'de oynanacak.