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    Federasyon Kupası'nda finalin adı Arsenal-Chelsea

    Manchester United'ı 3-1'lik skorla geçen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası finalinde Arsenal'ın rakibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 10:35
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    Federasyon Kupası'nda finalin adı Arsenal-Chelsea

    İngiltere Federasyon Kupası yarı final mücadelesinde Manchester United ile Chelsea karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi 3-1 kazanan Chelsea, finale yükselen taraf oldu.

    FİNAL MAÇI 1 AĞUSTOS'TA

    Arsenal ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği final maçı 1 Ağustos Cumartesi günü Wembley'de oynanacak.

    Federasyon Kupası'nda finalin adı Arsenal-Chelsea #1

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