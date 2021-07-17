Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
270.700
1.39%
EXEN Coin
21.57
-9.25%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Feghouli: Uluslar Ligi'ni yeniden kazanana kadar bırakmam

    Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, milli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Feghouli: Uluslar Ligi'ni yeniden kazanana kadar bırakmam

    Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, milli takımdaki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    "ULUSLAR KUPASI'NI YENİDEN KAZANANA KADAR BIRAKMAYACAĞIM"

    Şimdiye dek milli takım formasıyla 68 müsabakada rol alan ve 16 gol üreten Feghouli, "Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden kazanana kadar milli takımı bırakmayacağım." dedi.

    Feghouli: Uluslar Ligi ni yeniden kazanana kadar bırakmam #1

    İŞTE O SÖZLER

    Feghouli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası'nı tekrar kazanana kadar ve Cezayir milli takım formasına 3. yıldızı getirene kadar bu formayı bırakmayacağım ve emekliliğimi ilan etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

    Sofiane Feghouli, profesyonel futbol kariyeri boyunca 435 maçta 69 gol, 74 asist üretti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir