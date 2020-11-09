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Felipe Melo ameliyat edilecek
Palmeiras-Vasco da Gama maçında ayak bileği kırılan Felipe Melo'nun ameliyat edileceği ve Brezilyalı oyuncunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 17:26
- Güncelleme : 09.11.2020 - 17:47
Palmeiras Kulübü, Vasco da Gama'yı 1-0 yendikleri lig maçında sakatlanan 37 yaşındaki Felipe Melo'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
3-4 AY YOK
Brezilyalı futbolcunun ameliyat edileceği ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi.
Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da üçer Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.