Felipe Melo: Ben pitbull değilim

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, yıllardır kendisine söylenen "Pitbull" lakabının kendisine uygun olmadığını ifade etti.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi ve kendisiyle özdeşleşen "Pitbull" lakabını kabul etmediğini söyledi.

"PİTBULL DEĞİLİM"

"Kendimi bir pitbull olarak görmüyorum. Sahada belki öyle ama ciddi olmak gerekirse benim işim bu. Bu karakteri ben yaratmadım, Galatasaray taraftarları bana 'pitbull' diye bağırıyorlardı. Birçok insan benim pitbull olmamdan bahsediyor ama 90 metreye yolladığım paslardan, teknik kalitemden bahseden çok insan yok. Kariyerim boyunca tekniğim hep öne çıkmıştır."





"BEN LABRADORUM"

"Bence ben bir labradorum çünkü saçlarım yok ve sevgiye ihtiyacım var. Bu yüzden bir aile yapısının içindeyim. Eğer eşim, çocuklarım olmasaydı bu ihtiyacımın farkına varardım ve yolun yarısında kendimi kaybederdim. Farkı yaratan şey bu."

"ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUM"

"Tanrı'ya bana bahşettiği sağlık için şükrediyorum. Geçen yıl ciddi bir bilek sakatlığı geçirdim ve oynayamadım, dışarıda kalmak benim için çok zorluydu ama şükürler olsun ki beklenenden erken döndüm. Sırrım saha içinde ve dışında profesyonel olmak. Bugün dünya futbolunda başka Felipe Melo yok, sadece ben varım ve ben de kariyerimi uzatabilmek için her gün çok sıkı çalışıyorum."