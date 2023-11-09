Felipe Melo, kazandığı 3 Libertadores kupasıyla uyudu Brezilya kariyerinde son 4 sezonda 3 Libertadores kazanan eski Galatasaraylı Felipe Melo, kupalarıyla birlikte uyudu.

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ensonhaber.com

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alan Maracana stadında oynanan Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Brezilya ekibi Fluminense, Arjantin ekibi Boca Juniors'ı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Libertadores kupasını kazanmıştı.

Uzun yıllar ülkemizde forma giyen ve Galatasaray'da iz bırakan Fluminense'nin tecrübeli isimlerinden Felipe Melo şampiyonluk sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, maçtan sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu.

3 kez kazandı

40 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Güney Amerika futbolunun en önemli organizasyonu olan Copa Libertadores'i üç kez kazanarak büyük bir başarı yakaladı.

Kupalarıyla paylaşım yaptı

Palmeiras formasıyla iki, Fluminense ile de bir kez mutlu sona ulaşan Brezilyalı isim, kupalarıyla birlikte bir video yayınladı.

Tecrübeli oyuncu, kazandığı kupalarla birlikte uyuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ortaya çıkan bu görüntüler ise çok konuşuldu.