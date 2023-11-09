Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alan Maracana stadında oynanan Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Brezilya ekibi Fluminense, Arjantin ekibi Boca Juniors'ı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Libertadores kupasını kazanmıştı.
Uzun yıllar ülkemizde forma giyen ve Galatasaray'da iz bırakan Fluminense'nin tecrübeli isimlerinden Felipe Melo şampiyonluk sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, maçtan sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu.
3 kez kazandı
40 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Güney Amerika futbolunun en önemli organizasyonu olan Copa Libertadores'i üç kez kazanarak büyük bir başarı yakaladı.
Kupalarıyla paylaşım yaptı
Palmeiras formasıyla iki, Fluminense ile de bir kez mutlu sona ulaşan Brezilyalı isim, kupalarıyla birlikte bir video yayınladı.
Tecrübeli oyuncu, kazandığı kupalarla birlikte uyuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ortaya çıkan bu görüntüler ise çok konuşuldu.
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