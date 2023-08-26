Felipe Melo, tavuk taklidi yaptığı için para cezası aldı

2011 yılında Galatasaray'a gelen ve sarı-kırmızılı formayla 5 sezon geçiren Felipe Melo gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Fluminense'de devam eden Brezilyalı oyuncu, Copa Libertadores'te geçtiğimiz haziran ayında deplasmanda oynanan River Plate maçında rakip takım tribünlerine dönerek tavuk taklidi yapmıştı.
40 yaşındaki futbolcunun bu hareketi ezeli rakipleri tarafından 'tavuklar' lakabı verilen River Plate taraftarlarını adeta çileden çıkarmıştı.
Tecrübeli oyuncunun bu hareketi Arjantin Polisi tarafından 'şiddete teşvik etme' suçu olarak belirlenmişti.
Para cezası aldı
Melo'nun River Plate taraftarında özür dileme konusunda Arjantin devletiyle anlaşmaya vardığı kaydedilirken, deneyimli isim sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.
Orta saha oyuncusu, buna rağmen 150 bin Arjantin pesosu para cezasına çarptırıldı.
"Herkesten özür dilerim"
Melo paylaştığı özür mesajında şu ifadeleri kullandı:
Yaptığım hareketin Arjantin'de bir şiddet eylemi olarak sayıldığını bilmediğimi açıklığa kavuşturmak isterim. Bu hareketimden dolayı kendini rahatsız hisseden herkesten özür dilerim. Bu güzel sporu seven kimseye zarar vermek veya üzmek gibi bir amacım yoktu. O yüzden yeniden aramızdaki huzur ve saygıyı tesis etmek adına bu özür videosunu paylaşıyorum.