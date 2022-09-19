Felipe Melo ve David Luiz kavga etti

Felipe Melo ve David Luiz kavga etti

Brezilya Serie A'ya bu hafta Flamengo - Fluminense derbisi ve çıkan kartlar damga vurdu.

Flamengo - Fluminense maçı savaş alanına döndü. Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Melo, bir pozisyonda rakip futbolcularla tartıştı ve ortalık bir anda karıştı.

Melo'ya kırmızı kart çıkmadı

Maçın hakemi yaşanan tartışmadan sonra 4 oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Fakat tartışmayı başlatan ve oyuncuyu iterek yere düşüren Melo kırmızı kart görmedi.

Melo'ya kırmızı kart vermeyi unutan maçın hakemi büyük bir skandala imza attı. Karşılaşma sonrasında Brezilya basını bu skandalı manşetlere taşıdı.

İşte o anlar...

Felipe Melo ve David Luiz kavga etti - İZLE

