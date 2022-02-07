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    Felipe Melo ve Diego Ribas maçta birbirine girdi

    Felipe Melo ve Diego Ribas maçta birbirine girdi

    Flamengo - Fluminense maçında Eski Galatasaraylı Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Diego Ribas'ın karşı karşıya geldi. İki futbolcu arasında gerilim yaşanırken Melo rakibine omuz atarak yere düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 18:18
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 18:25
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    Brezilya'da Carioca Şampiyonası'nda eski Fenerbahçeli Diego Ribas'ın takımı Flamengo ve eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun takımı Fluminense karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi konuk ekip 89. dakikada Jhon Arias'ın golüyle kazandı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

    Maça Felipe Melo ve Diego Ribas'ın arasındaki gerginlik damga vurdu. Flamengo'nun atağında De Arrascaeta topu ceza sahası içine ortaladı. Fluminenseli futbolcu topu uzaklaştırdı ancak ev sahibi takım penaltı bekledi. Hakem korner kararı verince ortalık karıştı.

    Felipe Melo ve Diego Ribas maçta birbirine girdi İZLE

    MELO OMUZ ATTI

    Felipe Melo hakeme itirazda bulunurken, Diego Ribas araya girdi. Bu kez bütün futbolcular hakemin etrafında toplandı ve futbolcular birbirine girdi.

    Bu sırada Melo, Ribas'a omuz atarak rakibini düşürdü. Olayların yatışmasını bekleyen hakem Melo ve Ribas'ı sarı kartla cezalandırdı.

    Felipe Melo ve Diego Ribas maçta birbirine girdi #1

    Felipe Melo ve Diego Ribas maçta birbirine girdi #2

    Felipe Melo ve Diego Ribas maçta birbirine girdi #3

    Felipe Melo ve Diego Ribas maçta birbirine girdi #4


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