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Felipe Melo yine olay çıkardı! Kulüpler Dünya Kupası Final'inde Kyle Walker ile kavga etti

Felipe Melo yine olay çıkardı! Kulüpler Dünya Kupası Final'inde Kyle Walker ile kavga etti 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final'inde Manchester City, Fluminense'yi 4-0 yenerek şampiyon oldu. Fluminense forması giyen Felipe Melo, maçın ardından adeta çılgına döndü.