FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup eden İngiliz ekibi kupanın sahibi oldu.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 88'inci dakikalarda Alvarez, 27'nci dakikada kendi kalesine Nino ve 72'nci dakikada Foden kaydetti.
City'nin ilk zaferi
Tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası'nda boy gösterdiği ilk sezonda kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Felipe Melo kavga çıkardı
Maçın son düdüğü gelmesiyle birlikte Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, adeta çılgına döndü. Melo ile Kyle Walker bir anda kavga etmeye başladı.
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