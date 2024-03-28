Felipe Melo'dan Dani Alves'e çarpıcı sözler: Hapisten çıkmamalıydı Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, taciz cezasından dolayı tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Dani Alves ile ilgili konuştu.

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Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, taciz suçundan tutuklanan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Globo Esporte'ye konuşan Felipe Melo, cezaevinde 1 yıl yattıktan sonra 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılan Dani Alves'e dair çarpıcı sözler sarf etti.

Felipe Melo açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer kızımın başına gelseydi..."

Kimse bu konu hakkında konuşmak zorunda değil. Ama ben yorum yapmakta bir sorun görmüyorum. Benim 15 yaşında bir kızım var. Eğer kızımın başına böyle bir şey gelseydi, bu röportajı vermek için burada olmazdım. Kadınlara saygı duyulmalı, erkeklere saygı duyulmalı.

"Bu çok ciddi bir mesele"

Eğer suçlu bulunursa, yaptıklarının bedelini ödemek zorunda ve bu başkalarına da bunu yapmamaları için bir ders olsun. Bu çok ciddi bir mesele, sorumluluğu kimseye atamayız. Cezalarını çekmeli.

"Kızın ailesinin duygularını düşünün"