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    Felipe Melo'nun ayağı kırıldı

    Felipe Melo'nun ayağı kırıldı

    Palmeiras-Vasco da Gama maçında yaşanan bir ikili mücadele sırasında, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 08:46
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    Uzun yıllar Galatasaray'da oynadıktan sonra ülkesine geri dönen Felipe Melo, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

    37 yaşındaki futbolcunun, Brezilya Serie A'da oynanan Palmeiras-Vasco da Gama maçında ayağı kırıldı.

    Felipe Melo nun ayağı kırıldı #1

    AYAĞI YERE DÜŞEN RAKİBİNİN ALTINDA KALDI

    Yaşanan bir ikili mücadele sırasında ayak bileği, rakip oyuncunun vücudunun altında kalınca acılar içinde kıvranan Brezilyalı futbolcu, sahayı sağlık görevlilerinin yardımıyla terk edebildi.

    Felipe Melo nun ayağı kırıldı #2

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