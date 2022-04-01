Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fluminense formasıyla da beğeni topluyor. Deneyimli oyuncunun hırslı görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, şu sıralar Brezilya temsilcisi Fluminense'de forma giyiyor.

Geçtiğimiz transfer döneminde adı sarı-kırmızılı takımla yeniden anılan Melo, hırsıyla taraftarları mest etmeye devam ediyor.

HIRSI TWITTER'A DAMGA VURDU

Maç sırasında yaşadığı büyük hırs sosyal medyanın gündemine düşen Brezilyalı futbolcu için Twitter'da "Yaş 38 ama hırsından hiçbir şey kaybetmemiş" yorumları yapıldı.

Felipe Melo'nun hırsı - İZLE