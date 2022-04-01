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    Felipe Melo'nun hırsı

    Felipe Melo'nun hırsı

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fluminense formasıyla da beğeni topluyor. Deneyimli oyuncunun hırslı görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 12:01
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    Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, şu sıralar Brezilya temsilcisi Fluminense'de forma giyiyor.

    Geçtiğimiz transfer döneminde adı sarı-kırmızılı takımla yeniden anılan Melo, hırsıyla taraftarları mest etmeye devam ediyor.

    HIRSI TWITTER'A DAMGA VURDU

    Maç sırasında yaşadığı büyük hırs sosyal medyanın gündemine düşen Brezilyalı futbolcu için Twitter'da "Yaş 38 ama hırsından hiçbir şey kaybetmemiş" yorumları yapıldı.

    Felipe Melo'nun hırsı - İZLE


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