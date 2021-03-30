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- Felipe Melo'ya Boca Juniors'tan teklif
Felipe Melo'ya Boca Juniors'tan teklif
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun kapısı, Arjantin devi tarafından çalındı.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 17:47
- Güncelleme : 30.03.2021 - 18:01
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.
2 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ
Brezilya basınının haberine göre; Palmeiras'ta forma giymek istediğini belirten Melo, yönetimden 2 yıllık yeni bir kontrat istedi.
Yönetimin de 37 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmak istediği ancak 2 yıllık isteği fazla bulduğu aktarıldı.
Öte yandan kontrat görüşmeleri sürerken Melo, Arjantin devi Boca Juniors'tan da teklif aldı. Boca; Melo'ya 2 yıllık sözleşme sunarken, maaşında indirime gitmesi gerektiğini de belirtti.