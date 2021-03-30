Euro
9.7648
1%
Dolar
8.3151
1.41%
Altın
450.21
-0.16%
Borsa
1.396
0.23%
Bitcoin
481.021
4.92%
EXEN Coin
21.72
-1.54%
9ºC
İstanbul
Sağanak yağış 9 C

    Felipe Melo'ya Boca Juniors'tan teklif

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun kapısı, Arjantin devi tarafından çalındı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Felipe Melo'ya Boca Juniors'tan teklif

    Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.

    2 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ

    Brezilya basınının haberine göre; Palmeiras'ta forma giymek istediğini belirten Melo, yönetimden 2 yıllık yeni bir kontrat istedi.

    Yönetimin de 37 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmak istediği ancak 2 yıllık isteği fazla bulduğu aktarıldı.

    Öte yandan kontrat görüşmeleri sürerken Melo, Arjantin devi Boca Juniors'tan da teklif aldı. Boca; Melo'ya 2 yıllık sözleşme sunarken, maaşında indirime gitmesi gerektiğini de belirtti.

    Felipe Melo ya Boca Juniors tan teklif #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir