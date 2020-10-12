Dolar
7.8736
0.2189%
Euro
9.3058
0.128%
Altın
1923.49
-0.3471%
Borsa
1179.65
1.1967%
G. Altın
487.51
-0.0305%
Bitcoin
90179.62
3.6613%
EXEN Coin
12.80
-1.53%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Felix Magath: Messi olmadan Guardiola bir hiç

    Bayern Münih'in eski çalıştırıcılarından Felix Magath, Messi olmadan Guardiola'nın sisteminin bir işe yaramadığını savundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 17:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Felix Magath: Messi olmadan Guardiola bir hiç

    Bayern Münih'in eski teknik direktörlerinden Felix Magath, Pep Guardiola'nın sisteminin Messi olmadan başarısız olduğunu söyledi.

    Deneyimli teknik direktöre göre Guardiola, Bayern Münih ve Manchester City'le Şampiyonlar Ligi kazanabilecek bir oyun oynamadı.

    Felix Magath: Messi olmadan Guardiola bir hiç #1

    "KUPALARI KAZANAN MESSI'YDİ"

    67 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Messi kupaları kazandı, Guardiola değil. Pep'in sistemi hiçbir zaman çok iyi işlemedi. Eğer sistemi işe yarıyor olsaydı Bayern Münih ve Manchester City'de de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdı. Barcelona'da bu işe yarıyordu çünkü sonucu belirleyen Messi oluyordu." dedi.

    Tiki-taka tarzı futbol için de konuşan Alman teknik direktör; "Bu oyun tarzı futbol için yanlış bir gelişme tarzı... Tiki-taka sadece oyuncularınız rakip takım oyuncularından teknik olarak daha üstün olduğunda çalışıyor. Topa sahip olan takımlar seyirci için izlemesi sıkıcı bir görüntü sunuyor. Bu durum gerçekte, en üst seviyedeki bir kulüp için kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

    Felix Magath: Messi olmadan Guardiola bir hiç #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir