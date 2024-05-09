Fenerbahçe, Athenea del Castillo ile temas kurdu

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Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran kadın futbol takımına gelecek sezon için takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için yıldız bir isim gündeme geldi.
Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid'de forma giyen başarılı kadın oyuncu Athenea del Castillo ile temas kuran Başkan Ali Koç, İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
24 maçta 7 gol 6 asist
2000 doğumlu oyuncu, bu sezon 24 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağladı.
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