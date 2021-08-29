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    Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel için 5 milyon euro istedi

    İngiltere Championship ekibi Fulham, Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 10:57
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    Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel için 5 milyon euro istedi

    İngiltere Championship ekibi Fulham, Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    Osayi için 2 milyon euroluk bonservis bedeli teklifi ile Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan Fulham, bir yandan da Nijeryalı futbolcu ile görüşmeleri sürdürüyor.

    Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel için 5 milyon euro istedi #1

    5 MİLYON EURO

    Osayi için şu ana kadar kulübe ulaşan kiralama tekliflerini geri çeviren Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.

    Osayi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin euro bonservis bedeliyle QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

    Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel için 5 milyon euro istedi #2

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