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    Fenerbahçe, Danny Welbeck'i listesine aldı

    Fenerbahçe, Danny Welbeck'i listesine aldı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü arayışları neticesinde Danny Welbeck'i yakın takibe aldı. Sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu için temaslara kısa süre içinde başlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:48
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    Fenerbahçe, gelecek sezonda başarı hedefi doğrultusunda hücum hattına güç katmak için düğmeye bastı.

    Yönetim, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’la sözleşmesi sona eren yıldız golcü Danny Welbeck’i hedefleri arasına ekledi.

    Fenerbahçe, Danny Welbeck i listesine aldı #1

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Yeni sezon öncesinde forvet hattında Valencia hariç diğer isimleri göndererek önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin gündemine gelen son golcü Danny Welbeck.

    İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir maceraya hazır.

    Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1,85’lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibariyle bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.

    Fenerbahçe, Danny Welbeck i listesine aldı #2

    ADA'DAN TEKLİFLER VAR

    Kariyerinde daha önce; Manchester United ve Arsenal gibi önemli kulüplerin de formasını giyen Welbeck, geçen sezon Brighton formasıyla 24 maça çıkıp 6 gol ve 3 asistle oynamıştı.

    Takımının Premier Lig’de kümede kalmasında, özellikle kritik haftalardaki performansıyla büyük pay sahibi olan deneyimli oyuncuya, Ada’dan da bazı teklifler geldiği öğrenildi.

    Fenerbahçe, Danny Welbeck i listesine aldı #3

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