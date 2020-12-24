Fenerbahçe, Elif Elmas'tan yine kazandı

Napoli formasıyla 50. maçına çıkan Elif Elmas, sözleşmedeki madde gereği Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro (yaklaşık 14 milyon TL) daha kazandırdı.

Fenerbahçe'nin 16 milyon euroya Napoli'ye sattığı Elif Elmas, eski takımına kazandırmaya devam ediyor.

Dün oynanan Napoli-Torino maçında İtalyan ekibinin formasını 50. kez giyen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kasasına 1.5 milyon euro (yaklaşık 14 milyon TL) daha girmesini sağladı.

TRANSFER OLURSA 1.5 MİLYON EURO DAHA GELECEK

Öte yandan Napoli, Elif'i başka bir takıma satarsa, anlaşma gereği Fenerbahçe'ye maksimum 1.5 milyon euro daha ödeyecek.

Bu sezon 14 maçta oynayan genç futbolcu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Napoli, 14 haftası geride kalan Serie A'da 5. sırada bulunuyor.