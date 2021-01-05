Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Ercan Kara'yı istiyor

Rapid Wien'de bu sezon harika bir performans gösteren Ercan Kara'ya Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de transfer sezonu açıldı. Eksik mevkileri doldurmak isteyen takımlar, scout ekiplerinin de verdiği raporlar doğrultusunda kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başladı.

Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, 25 yaşındaki golcüleri Ercan Kara'ya Türkiye'den teklif aldıklarını söyledi.

AVUSTURYA BASINI DUYURDU

Avusturya basını, Türk forvete Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklif yaptığını yazarken, Barisic de resmi teklif geldiğini açıkladı.

"BİR TÜRK KULÜBÜ DOĞRUDAN TEMASA GEÇTİ"

Barisic yaptığı açıklamada, "Ercan Kara'nın ayrılma ihtimali var. Birçok kulübün hedefinde ve gerçekten ilgiyi çekmiş durumda. Farklı liglerde oynayabilecek bir futbolcu, ilgi olması normal. Bir Türk kulübü doğrudan bizimle resmi olarak temasa geçti. Adını vermeyeceğim ama teklif olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Rapid Wien'in önemli isimlerinden biri olan 1,92'lik Ercan Kara, 23 maçta 1638 dakika süre aldı ve 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.