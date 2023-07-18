Fenerbahçe, Paul Pogba'nın transfer durumunu sordu

Transferde bomba üstüne bomba patlatmaya kararlı olan sarı-lacivertli ekip, şimdi de dünya yıldızı Paul Pogba'nın peşine düştü.
Juventus'un 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için geçen hafta içinde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Fransız futbolcunun son dönemdeki sakatlıkları nedeniyle sağlık raporları incelemeye alındı.
Juventus'un elden çıkarmak istediği Pogba'nın, "Yeni bir meydan okumaya hazırım." diyerek Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
73 maç kaçırdı
Fransız yıldızla ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.
Bilineceği üzere Pogba, son 2 sezonda geçirdiği 7 sakatlıkla toplam 73 maç kaçırarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.
Paul Pogba kimdir?
Adı Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki Paul Pogba, futbola Fransa'nın Torcy takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Le Havre'nin yolunu tuttu.
Le Havre sonrasında ise Manchester United altyapısının yolunu tuttu. 2012 yazında ise Manchester United'dan Juventus'a transferi gerçekleşti.
Juventus'ta 4 sezon top koşturan futbolcu, 2016 yazında alt yapısında yetiştiği Manchester United'a transfer oldu.
2022 yazında ise Manchester United'dan bir önceki kulübü Juventus'a geri döndü.