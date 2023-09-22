Fenerbahçe'de Fred'den büyük başarı Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, Caner Erkin'den sonra bir ilki yaşadı.

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UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederken Caner Erkin'den sonra da bir ilk yaşandı.

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçına Fred'in performansı damga vurdu.

İsmail Kartal'ın orta sahadaki demirbaşı olan Fred, Danimarkalılara karşı 2 asist yaparak sahanın yıldızı oldu.

Caner Erkin'den sonra bir ilk

Opta'nın verilerine göre; Fred, Caner Erkin'den (2 asist vs Borussia Mönchengladbach; Ekim 2012) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.