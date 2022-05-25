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    Fenerbahçeli Kim Min Jae askere gidiyor

    Fenerbahçeli Kim Min Jae askere gidiyor

    Fenerbahçe'de sergilediği performansla yıldızı parlayan ve birçok takımın listesinde yer alan Koreli Kim Min Jae, vatani görevi askerliğini yapacak.
    • 25.05.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 16:16
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    Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, sergilediği performansla göz doldurdu ve transferinin gözdesi oldu.

    İngiltere Premir Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min Jae, yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.

    Madalya kazandı, askerliği 3 haftaya indi

    Ajansspor'un haberine göre; Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min Jae'nin askerliği de 3 haftaya indirildi.

    25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

    Fenerbahçeli Kim Min Jae askere gidiyor #1

    Everton çok istiyor

    Premier Lig’de kalmayı garantileyen Everton, Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae’yi transfer etmek istiyor.

    Serbest kalma bedelini ödemek istiyorlar İngiliz ekibinin, Kim için sarı lacivertli kulübe resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ve 23 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Napoli, Newcastle United, Tottenham ve Roma da Güney Koreli stoperi transfer etmek istiyor.

    Everton’un Kim’in yanı sıra, transfer listesinde Portekiz’in güçlü takımı Sporting’in 20 yaşındaki stoperi Gonçalo Inacio da yer alıyor. 2022 Dünya Kupası da Kim için önemli bir vitrin olacak. Güney Koreli futbolcu burada scoutlar tarafından da yakından izlenecek.

    Fenerbahçeli Kim Min Jae askere gidiyor #2

    Fenerbahçe 1 sezon devam edip satmak istiyor

    Fenerbahçe’nin hedefi de en az 1 sezon daha Kim’i elde tutmak. Gelecek sezon özellikle şampiyonluk yarışında 25 yaşındaki futbolcu gibi kaliteli bir stoperin takımda olması isteniyor.

    Fenerbahçe’de mutlu olan ve takımın değişilmezi durumunda bulunan Kim, Dünya Kupası takımdan ayrılmak istemediği, bir sezon daha oynayıp sarı-lacivertli takıma veda etmek.

    Koreli savunmacı, bu sezon sarı-lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Fenerbahçeli Kim Min Jae askere gidiyor #3

    Sosyal medyadan taraftarlar paylaşım yaptı

    Fenerbahçeli taraftarlar, Kim Min Jae'nin askerlik haberini duyunca paylaşımlarda bulundu.

    Fenerbahçeli Kim Min Jae askere gidiyor #4


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