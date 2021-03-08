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    Fenerbahçe'nin almadığı Zahavi, Hollanda'da şov yapıyor

    Sezon başında adı Fenerbahçe'yle anılan, sonrasında ise PSV'ye transfer olan Eran Zahavi, şu ana kadar 15 gol atıp 4 de asist yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 13:36
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    Fenerbahçe'nin almadığı Zahavi, Hollanda'da şov yapıyor

    İsrailli golcü Eran Zahavi, Hollanda'da döktürüyor...

    Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen 33 yaşındaki forvet, PSV Eindoven formasıyla çıktığı 25 resmi maçta takımına 15 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

    Deneyimli oyuncu, Hollanda kariyerinde her 101 dakikada 1 gole doğrudan etki etti.

    Fenerbahçe nin almadığı Zahavi, Hollanda da şov yapıyor #1

    Eran Zahavi dönem dönem Hollandalı futbolseverler tarafından 'bencil' olmakla suçlansa da, yaptığı skor katkısıyla takımını şampiyonluk yarışında tutuyor.

    PSV Eindhoven, 25 haftada topladığı 54 puan ile 60 puanı bulunan lider Ajax'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

    Fenerbahçe nin almadığı Zahavi, Hollanda da şov yapıyor #2

     

     

     

     

     

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