Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Fenerbahçe'nin almadığı Zahavi, Hollanda'da şov yapıyor

Fenerbahçe'nin almadığı Zahavi, Hollanda'da şov yapıyor

Sezon başında adı Fenerbahçe'yle anılan, sonrasında ise PSV'ye transfer olan Eran Zahavi, şu ana kadar 15 gol atıp 4 de asist yaptı.