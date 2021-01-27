Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos hayatını kaybetti

1991-93 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Jozef Venglos 84 yaşında yaşamını yitirdi.

1991-93 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Venglos, kariyeri boyunca Kosice, Slovan Bratislava, Sporting, Aston Villa ve Celtic'in yanı sıra Avustralya, Çekoslovakya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapmıştı.



Venglos son olarak 2002'de Japon ekibi JEF United Chiba'yi çalıştırmıştı.