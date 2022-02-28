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    Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey durdurulamıyor

    Sezon başında Antwrp'e transfer olan İsviçreli forvet Michael Frey, 28 lig maçında 20 kez ağları sarsarak krallık yarışında zirvede yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:05
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    Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey durdurulamıyor

    Fenerbahçe kariyerini hayal kırıklıklarıyla geçiren Michael Frey, Antwerp’te gol yağdırmaya devam ediyor.

    Sezon başında Antwerp'e transfer olan İsviçreli forvet, 28 lig maçında 20 kez ağları sarsarak, Saint Gilloise’nin Türk asıllı forveti Deniz Undav ile birlikte krallık yarışında zirvede yer alıyor.

    BÜYÜK LİGLER TAKİPTE

    Frey, Antwerp’in ligde peş peşe aldığı Mechelen (2-1) ve Club Brugge (4-1) maçlarında da ağları sarsma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncunun Avrupa’nın büyük liglerindeki takımlar tarafından takip edildiği kaydedildi.

    Fenerbahçe nin eski oyuncusu Michael Frey durdurulamıyor #1


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