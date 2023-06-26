Fenerbahçe'nin gol kralı Valencia'yı Internacional taraftarları coşkuyla karşıladı Fenerbahçe'den gol kralı olarak ayrılan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, yeni kulübü Internacional'in taraftarlarınca kahraman gibi karşılandı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'de geçirdiği harika sezonun ardından kariyerine Internacional'de devam edecek olan Enner Valencia, Brezilya'nın köklü kulübünün en büyük transferlerinden biri olarak tarihe geçti.

Brezilya'ya gidişinde Valencia'ya taraftarlar, muhteşem bir karşılama düzenledi.

Meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı

Ekvadorlu futbolcunun geleceği saatte havaalanında toplanan binlerce Internacional taraftarı Valencia’yı meşaleler ve tezarühatlarla karşıladı. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Enner Valencia 1 saat boyunca taraftarlarla resim çektirdikten sonra kendisini bekleyen arabaya zar zor ulaşabildi.

Valencia'nın Fenerbahçe kariyeri

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 48 maça çıkmış ve bu maçlarda 33 gol atarak gol kralı olmuş, 7 de asist kaydetmişti.

Internacional ligde 6. sırada

Avrupa’dan farklı bir takvimde ilerleyen Brezilya Ligi’nde Internacional çıktığı 12 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 20 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.