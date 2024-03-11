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Fenerbahçe'nin rakibi bir puana razı oldu

Fenerbahçe'nin rakibi bir puana razı oldu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde konuk ettiği Gent ile 1-1 berabere kaldı.