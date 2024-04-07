Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, Lamia'ya fark attı

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Yunanistan Şampiyonluk Grubu mücadelesinde Lamia ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos deplasmanda Lamia'yı 5-1'lik skorla yendi.
Olympiakos, rahat kazandı
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Stevan Jovetic, 26. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi, 45+1. dakikada Kyriakos Papadopoulos (KK), 81. dakikada Georgios Kornezos (KK) ve 85. dakikada Youssef El Arabi attı.
Lamia'nın tek golünü ise 88. dakikada Toshio Lake kaydetti.
Maç 11 Nisan'da oynanacak
Olympiakos bu galibiyetle puanını 63'e çıkartıken, Lamia ise 34 puanda kaldı.
Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki maç 11 Nisan Perşembe oynanacak.
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