Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, Motherwell'e kaybetti

İskoçya Premiership'in 29. hafta mücadelesinde Rangers ile Motherwell karşı karşıya geldi.
Ibrox'taki müsabakayı ev sahibi takım Rangers, 2-1'lik skorla kaybetti.
RANGERS, MAĞLUP OLDU
Rangers karşısında Motherwell'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luke Armstrong ve 30. dakikada Tom Sparrow attı. Rangers'ın tek golü 54. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.
RIDVAN, FORMA GİYDİ
Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.
RANGERS, FENERBAHÇE'YLE KARŞILAŞACAK
Bu sonucun ardından Rangers, ligde 59 puanda kaldı. Motherwell, 37 puana yükseldi.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Rangers, sonraki haftayı liginde BAY geçecek ve 13 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanşta konuk edecek.
Motherwell ise ligde gelecek hafta sahasında St. Mirren le karşı karşıya gelecek.
RANGERS'TA ÇÖKÜŞ
Rangers, bu sonucun ardından oynadığı son 5 resmi maçta 3. yenilgisini aldı.
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