Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, yeni teknik direktörünü duyurdu

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, Philippe Clement'tan boşalan teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'ı getirdi.

Rangers Kulübü, 47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Ferguson ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

FERGUSON'UN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Rangers'ta başlayan Ferguson, kaptanlığını yaptığı takımıyla 5'er kez İskoçya ligi, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Ferguson, teknik adamlık döneminde ise Blackpool, Clyde, Kelty Hearts ve Alloa Athletic'te görev yaptı.

CLEMENT'iN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

İskoçya liginde 27 hafta sonunda lider Celtic'in 13 puan gerisine düşen Rangers'ta, St. Mirren'a karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından Philippe Clement'in görevine son verilmişti.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.