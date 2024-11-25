Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag, Çekya'da durdurulamıyor

İHA
Çekya ekibi Slavia Prag, ligin son maçında Dynamo Ceske Budejovice ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 41'e yükselten kırmızı-beyazlılar liderliğini sürdürürken, 15 maç sonunda 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
SADECE 5 GOL YEDİLER
Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü.
Sezona Slovacko beraberliği ile başlayan Slavia, sonrasında 11 maçlık galibiyet serisi yaşadı. Son 3 maçta ise hanesine 7 puan yazdırdı.
FENERBAHÇE, SLAVIA PRAG'A KONUK OLACAK
Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Jindrich Trpisovsky'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekip, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 4 puan topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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