Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise finale yükseldi
ensonhaber.com

Belçika Kupası yarı finalinde Union Saint-Gilloise, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Club Brugge'u ağırladı.

Rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Union Saint-Gilloise final biletinin sahibi oldu.

110 yıl sonra gelen başarı

Tam 110 yıl sonra Belçika Kupası'nda finale yükselen Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mohamed El Amine Amoura ve 90. dakikada Ross Sykes kaydetti.

Union Saint-Gilloise'un finaldeki rakibi Royal Antwerp-Oostende eşleşmesinin kazananı olacak.