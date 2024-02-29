Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise finale yükseldi

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Belçika Kupası yarı finalinde Union Saint-Gilloise, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Club Brugge'u ağırladı.
Rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Union Saint-Gilloise final biletinin sahibi oldu.
110 yıl sonra gelen başarı
Tam 110 yıl sonra Belçika Kupası'nda finale yükselen Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mohamed El Amine Amoura ve 90. dakikada Ross Sykes kaydetti.
Union Saint-Gilloise'un finaldeki rakibi Royal Antwerp-Oostende eşleşmesinin kazananı olacak.
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