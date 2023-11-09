Fenerbahçe'nin rakipleri Nordsjaelland ile Spartak Trnava berabere kaldı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki rakipleri Nordsjaelland ile Spartak Trnava arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk etti.

Ev sahibi 32. dakikada Marcus Ingvartsen'in penaltısıyla öne geçerken konuk takım 61. dakikada Michal Duris ile beraberliği yakaladı.

Başka golün olmadığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Nordsjaelland, Fenerbahçe ile oynayacak

Bu beraberliğin ardından puanını 7'ye yükselten Nordsjaelland gruptaki bir sonraki maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İlk kez puanla tanışan Spartak Trnava Spartak Trnava ise Ludogorets Razgrad'ı konuk edecek.