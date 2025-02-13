Fenerbahçe'nin Tyrick Mitchell planı rafa kalktı

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Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin, sol bek transferi için de girişimlerde bulunduğu ancak sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Crystal Palace'ta forma giyen Tyrick Mitchell için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu belirlendi.

KONTRATI BİTİYOR

Ancak 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Premier Lig'den ayrılmaya soğuk baktığı ve transferin bu nedenden dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun menajeriyle yeni sezon için görüşmelerde bulunup takıma kazandırmayı planladığı da gelen haberler arasında.

29 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 29 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 3 asiste imza attı. Tecrübeli sol beke güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.