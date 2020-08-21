Fenerbahçe'ye gelmeyen Wilshere istenmeyen adam oldu

Ali Koç'un başkan seçildiği yıl Fenerbahçe ile adı anılan Jack Wilshere, West Ham'ın yolunu tutmuştu. İngiliz futbolcunun burada bir türlü bekleneni veremediği için takımdan gönderilmesi bekleniyor.

İki yaz önce Fenerbahçe ile West Ham United'in teklifleri arasında kalan ve Londra kulübünü seçen Jack Wilshere, 'istenmeyen adam' ilan edildi.

MAAŞI EL YAKIYOR

The Times'ta yer alan habere göre; West Ham, geçen sezon takıma hiçbir katkı veremeyen 28 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuun maaşı da haftalık 111 bin euro.

Pandemiden sonra tasarruf planları yapan West Ham, Wilshere'e sözleşmeyi karşılıklı fesih teklifi yaptı.

REDDEDERSE BEDAVAYA VERİLECEK

Alternatif olarak West Ham, oyuncunun bu teklifi reddetmesi durumunda bonservis bedeli istemeden satma planı yaptı.

2018 yazında İstanbul'a gelip görüşmeler yapan ancak son tercihini West Ham'dan yana yapan Wilshere, 2 sezonda sadece 19 lig maçına çıktı. Geçen sezon gol ve asist katkısı yapamadı.