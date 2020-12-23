Fenerbahçe'ye gelmeyen Zahavi'nin işi rast gitmiyor

Eran Zahavi'nin, PSV Eindhoven'a transfer olduktan sonra başına gelmeyen kalmadı. Golcü futbolcu şimdi de sakatlık sorunuyla boğuşuyor.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, PSV Eindhoven'a transfer olduktan sonra Covid-19'un ardından şimdi de sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Ligde son olarak kasım sonu Sparta Rotterdam maçında forma giyen Zahavi, o dönemden itibaren lig ve kupa maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. PSV'nin 22 Aralık'ta Venlo ile oynadığı maçta da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Zahavi'nin, kas sakatlığının ocak ayına kadar devam edebileceği öğrenildi.





ÖNCE ÇİN KULÜBÜ ARDINDAN KORONAVİRÜS

Zahavi, PSV Eindhoven'a transfer olduktan sonra Çin kulübüyle giderilemeyen sorunlar nedeniyle yeni takımında forma giyememişti. PSV Eindhoven forması giymeye başladıktan sonra ekim ayında koronavirüse yakalanan Zahavi, şu anda da sakatlığının geçmesinin ardından sahalara dönmeyi beliyor.

Zahavi, bu sezon PSV formasıyla ligde 6 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.