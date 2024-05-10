Fenerbahçe’yi eleyen Olympiakos, Konferans Ligi’nde finalde Deplasmanda 4-2 yendiği Aston Villa'yı evinde de mağlup eden Olympiakos, Konferans Ligi finalinde Fiorentina'nın rakibi oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Olympiakos, Aston Villa'yı konuk etti.

Olympiakos finalde

İlk maçta deplasmanda iki farklı galip gelen Yunan ekibi, evinde de 2-0 kazandı ve finale uzandı.

İlk maçta hat-trick yapan Ayoub El Kaabi'nin kaydettiği iki golle evinde de gülen Olympiakos final biletini cebine koyarken Faslı futbolcu da bu başarının ana kahramanlarından oldu.

Böylece Olympiakos tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi.

Final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Olympiakos'un finalde rakibi Fiorentina

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde Belçika temsilcisi Club Brugge ile eşleşen Mor Menekşeler evinde 3-2 kazanıp deplasmanda 1-1 berabere kalarak daha önce finale adını yazdırmıştı.

Final Ayasofya Stadyumu'nda

Finalde Fiorentina ile kozlarını paylaşacak Olympiakos, dev maça kendi ülkesinde çıkacak.

Konferans Ligi finaline, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

AEK'in maçlarını oynadığı stadyumun 33 bin kapasitesi bulunuyor.

Fiorentina üst üste ikinci kez finalde

Fiorentina, üçüncü sezonu oynanan Konferans Ligi'nde üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek. İtalyan ekibi turnuvada bunu başaran ilk takım konumunda.

Geçen sezon Prag'daki finalde İngiliz ekibi West Ham ile karşılaşan Mor Menekşeler, son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybetmişti.

Öte yandan Konferans Ligi'nde bugüne kadarki üç finalde de İtalyanlar yer aldı. Fiorentina'nın üst üste final başarısının öncesinde Roma, Konferans Ligi'nin ilk sezonunda Jose Mourinho yönetiminde kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri şampiyonluk yolunda

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt, kupayı müzesine götürmüştü.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla da rakiplerini bir bir geçerek şampiyon olmuştu.

Bu sezon yine Fenerbahçe’nin eşleştiği ve mücadele ettiği bir takım şampiyonluğa çok yakın. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimizi eleyen Yunan takımı Olympiakos, organizasyonda final oynama hakkı elde etti.