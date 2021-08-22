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    Fenerbahçe'yle anılan Dembele'den 2 gol

    Fransa'da Ligue 1'n 3. haftasında Lyon sahasında Clermont ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi takımın 2 golünü Fenerbahçe ile anılan Moussa Dembele kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 18:41
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    Fenerbahçe'yle anılan Dembele'den 2 gol

    Ligue 1'in 3. hafta maçında Lyon sahasında Clermont ile 3-3 berabere kalırken, ev sahibi ekip ligde galibiyetle tanışamadı.

    Lyon'un gollerini 5 ve 21'de Moussa Dembele, 45+2'de Paqueta kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 80' ve 90+1'de Rashani atarken, 12'de Diomande'nin kendi kalesine topu gönderdi.

    Lyon'da 73. dakikada Dubois oyundan çıkarken kaptanlık pazubendini Moussa Dembele'e taktı.

    LYON 3 MAÇTAN 2’SİNİ KAYBETTİ

    Maç 3-3 sona erdi. Lyon ligdeki ilk 3 maçtan 2'sini kaybetti ve 1 puanda kaldı.

    Ligue 1'in yeni takımı Clermont 2. galibiyetini alarak puanını 7 yaptı.

    Fenerbahçe yle anılan Dembele den 2 gol #1

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