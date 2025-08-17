Ferdi Kadıoğlu 9 ay sonra sahada

Premier Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Brighton, Amex Stadyumu’nda Fulham’ı konuk etti.

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 55. dakikada O’Riley’nin penaltı golüyle öne geçti. Ancak Fulham, uzatma dakikalarında Munoz’un ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

FERDİ 9 AYLIK SAKATLIĞINI ATLATTI

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuştu. Geçen sezon kasım ayında Liverpool maçında sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu, 9 ay sonra yeniden sahalara döndü.

Ferdi, 68. dakikada oyuna girerken, kısa süre sonra 73. dakikada sarı kart gördü.