Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı

Haber Merkezi
İngiltere Lig Kupası 3. Tur'da Brighton, Wolverhampton'ı evinde konuk etti.
The American Express Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-2 galip ayrıldı ve tur atladı.
FERDİ ATTI GALİBİYET GELDİ
Maçın büyük bölümünü üstün götüren Brighton, skoru 3-1’e getiren golü milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun ayağından buldu.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kadıoğlu, 82. dakikada Yankuba Minteh’in yerine oyuna dahil oldu.
85. dakikada Danny Welbeck’in kaleciden dönen şutunu tamamlayarak farkı açan Ferdi, takımını rahatlattı.
Böyle milli futbolcu, yeni takımında ikinci resmi maçında ilk golünü atmış oldu.
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