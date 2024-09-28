Ferdi Brighton'la ilk maçında üzüldü, Chelsea'de Palmer yıldızlaştı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, deplasmanda Chelsea ile karşılaştı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye 11'de başladı. Daha önce mavi-beyazlı formayı ligde 1, İngiltere Lig Kupası'nda da 1 kez terleten Ferdi, ilk kez ilk 11'de şans buldu.
PALMER 4 GOL ATARAK YILDIZLAŞTI
Mücadelenin 7. dakikasında Brighton, Georginio Rutter'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını artıran Chelsea, Cole Palmer ile şanslar bulurken, 21. dakikada eşitliği sağladı. İngiliz futbolcu 28 ve 31. dakikalarda üst üste fileleri havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Savunmasında açıklar veren konuk ekip, 3 dakika sonra Carlos Baleba ile farkı 1'e indiren golü buldu. Cole Palmer, 41. dakikada bu kez Sancho'nun pasında topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 4. golünü kaydetti.
CHELSEA 4-2 BRIGHTON
Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmazken, Chelsea sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada yerini Julio Cesar Enciso'ya bıraktı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Chelsea, puanını 13'e yükseltti. Brighton ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.
Brighton ise ligde 6 Ekim Pazar günü Tottenham'ı konuk edecek.
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